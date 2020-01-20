Kırgınlıklarım yüzünden çeşme’ye yerleştım

■ 'Yazık Oldu' adında yeni bir şarkım var. Şarkıyı duyduğum an tüylerim diken diken oldu, aşık oldum. Yedi yıldan sonra o kıpırtıyı yakalayınca yeniden şarkı yapma kararı aldık. Geçen sene okuma aşamasında evimin bahçesinde köpeğimle oynarken fazla sevgi gösterisi sonucu kaza geçirdim. Hastaneye kaldırıldım. 10 gün hastanede yattım, ameliyat oldum.■ 7 sene müzikal anlamda bir şey yapmadım. Bir kırgınlık oldu. İstanbul'dan Çeşme'ye yerleşme sebebim de bu. Ailecek içimizde olan bir şeydi aslında, biraz erken oldu.■ Çeşme'ye yerleştikten sonra ilk romanım 'Peri Masalı 21'i yazdım. Afrika'da bir aşk hikayesini anlatıyor. İkinci kitabım da İtalya'da geçiyor, diğerinin devamı olacak.■ Sesim bana hediye, nankörlük yapmamak lazım. 'Müziği bıraktım' demedim hiç, 'Bekliyorum, zamanı geldiğinde tekrar çıkacağım' dedim.■ 2000 sonrası dijitalle hayatımıza kolaylıklar girdi ama bazı şeyler de gitti. Çok hırslı bir müzisyen olmadım ben, mutluluk odaklı oldum.Uçak fobim var, turnelere kara yoluyla gidiyorum■ 'Seni Unutmak İstemedim ki'; kadın-erkek ilişkilerini anlatan bir komedi. Herkes kendi hayatından bir şeyler buluyor. Bir karı koca çiftimiz var, 11 yıllık evliler. Bazı çatırdamalar başlamış. Kadın, bunları kurtarmak için oyunlar yapıyor.■ Uçak korkum var, turnelere kara yoluyla gidiyorum. Almanya'da oyunumuz olacak, üç gün önceden yola çıkacağım.■ Eskiden haftada dokuz oyun oynuyorduk. Bu ayda 36 oyun demek. Eskiden turneler de uzundu. İzmir, en az bir buçuk ay sürüyordu.■ Televizyon ilk çıktığı dönemlerde tiyatroyu etkilemişti. Ama şimdi öyle değil, insanlar evde yokken kayıt yapıyor.■ 5 yaşında nota okuyordum. Bağlama çalıyordum. İlkokul bitince babam konservatuara zorla soktu. Bağlama çalmak için kaslarımı güçlendirmeye çalışıyor, kum torbalarını bileklerime bağlayıp yedi saat egzersiz yapıyordum.■ 'Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kahraman Kadınlar' adlı konser projesinde 15 Temmuz dahil tarihe damga vuran kadınlarımızı anlatıyorum. En büyük hayalim ise okul açmak.■ Çocukluğumdan beri eğitim peşinde koştum. İlk albümüme gelene kadar beş yıl çok uğraştım. Halkın karşısına çıkmak için kırk fırın ekmek yemek gerekiyor. ■ Rihanna'nın vokal koçundan eğitim aldım. Los Angeles'ta stüdyolarda çalıştım. Orada dans albümü teklifi aldım. Sonra başka sebeplerden Türkiye'ye döndüm. İlk albümde iki Sezen Aksu şarkım var. Sektörden çok yardım aldım.■ 2000'li yılların başında tiyatroya bulaştım. DJ'lik ile ön plandaydım uzun bir süre. Sonra "Sahneye çıkmalısın" dedim kendi kendime.■ 'Polisiye- gerilim türündeki 'Çok Gizli' adlı oyunumuzda, bir karı-kocanın yaşadıkları anlatılıyor.■ Artık herkes DJ olmaya başladı. 'İnternetten şarkı indireyim, DJ olayım' dönemindeyiz. Müzikte kalıcı olup büyüyebilmek çok önemli.

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