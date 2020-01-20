Kırgınlıklarım yüzünden çeşme’ye yerleştım

■ 'Yazık Oldu' adında yeni bir şarkım var. Şarkıyı duyduğum an tüylerim diken diken oldu, aşık oldum. Yedi yıldan sonra o kıpırtıyı yakalayınca yeniden şarkı yapma kararı aldık. Geçen sene okuma aşamasında evimin bahçesinde köpeğimle oynarken fazla sevgi gösterisi sonucu kaza geçirdim. Hastaneye kaldırıldım. 10 gün hastanede yattım, ameliyat oldum.
■ 7 sene müzikal anlamda bir şey yapmadım. Bir kırgınlık oldu. İstanbul'dan Çeşme'ye yerleşme sebebim de bu. Ailecek içimizde olan bir şeydi aslında, biraz erken oldu.
HIRSLI BİRİ DEĞİLİM
■ Çeşme'ye yerleştikten sonra ilk romanım 'Peri Masalı 21'i yazdım. Afrika'da bir aşk hikayesini anlatıyor. İkinci kitabım da İtalya'da geçiyor, diğerinin devamı olacak.
■ Sesim bana hediye, nankörlük yapmamak lazım. 'Müziği bıraktım' demedim hiç, 'Bekliyorum, zamanı geldiğinde tekrar çıkacağım' dedim.
■ 2000 sonrası dijitalle hayatımıza kolaylıklar girdi ama bazı şeyler de gitti. Çok hırslı bir müzisyen olmadım ben, mutluluk odaklı oldum.
Uçak fobim var, turnelere kara yoluyla gidiyorum
■ 'Seni Unutmak İstemedim ki'; kadın-erkek ilişkilerini anlatan bir komedi. Herkes kendi hayatından bir şeyler buluyor. Bir karı koca çiftimiz var, 11 yıllık evliler. Bazı çatırdamalar başlamış. Kadın, bunları kurtarmak için oyunlar yapıyor.
■ Uçak korkum var, turnelere kara yoluyla gidiyorum. Almanya'da oyunumuz olacak, üç gün önceden yola çıkacağım.
FERDİ AKARNUR
'TV, artık tiyatroları etkilemiyor'
■ Eskiden haftada dokuz oyun oynuyorduk. Bu ayda 36 oyun demek. Eskiden turneler de uzundu. İzmir, en az bir buçuk ay sürüyordu.
■ Televizyon ilk çıktığı dönemlerde tiyatroyu etkilemişti. Ama şimdi öyle değil, insanlar evde yokken kayıt yapıyor.
YUDUM
En büyük hayalim okul açmak
■ 5 yaşında nota okuyordum. Bağlama çalıyordum. İlkokul bitince babam konservatuara zorla soktu. Bağlama çalmak için kaslarımı güçlendirmeye çalışıyor, kum torbalarını bileklerime bağlayıp yedi saat egzersiz yapıyordum.
■ 'Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kahraman Kadınlar' adlı konser projesinde 15 Temmuz dahil tarihe damga vuran kadınlarımızı anlatıyorum. En büyük hayalim ise okul açmak.
GÜNSELİ DENİZ
Rihanna'nın vokal koçundan ders aldım
■ Çocukluğumdan beri eğitim peşinde koştum. İlk albümüme gelene kadar beş yıl çok uğraştım. Halkın karşısına çıkmak için kırk fırın ekmek yemek gerekiyor. ■ Rihanna'nın vokal koçundan eğitim aldım. Los Angeles'ta stüdyolarda çalıştım. Orada dans albümü teklifi aldım. Sonra başka sebeplerden Türkiye'ye döndüm. İlk albümde iki Sezen Aksu şarkım var. Sektörden çok yardım aldım.
BERNA ÖZTÜRK
Herkes DJ olmaya başladı
■ 2000'li yılların başında tiyatroya bulaştım. DJ'lik ile ön plandaydım uzun bir süre. Sonra "Sahneye çıkmalısın" dedim kendi kendime.
■ 'Polisiye- gerilim türündeki 'Çok Gizli' adlı oyunumuzda, bir karı-kocanın yaşadıkları anlatılıyor.
■ Artık herkes DJ olmaya başladı. 'İnternetten şarkı indireyim, DJ olayım' dönemindeyiz. Müzikte kalıcı olup büyüyebilmek çok önemli.