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ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen’in alacağı para dudak uçuklattı!

2017’de evlenen güzel oyuncu ile yakışıklık Burak Özçivit oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisanda kucaklarına almıştı. 3 yıldır setlerden uzak olan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu. Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, eylülde ekrana dönmeye hazırlanıyor. Fiyatına da zam yapan Fahriye Evcen’in bölüm başına alacağı para ise dudak uçuklattı. İşte güzel oyuncunun bölüm başına kazacağı para…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 13:23 ABONE OL
Fahriye Evcen ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen’in alacağı para dudak uçuklattı!

29 Haziran 2017'de evlenen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ı geçtiğimiz nisanda kucaklarına almıştı.

BÖLÜM BAŞINA 70 BİN TL ALIYORDU

3 yıldır setlerden uzak olan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu.

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Fahriye Evcen ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen’in alacağı para dudak uçuklattı!
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