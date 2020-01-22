Zeynep Korel istediğini aldı

Geçtiğimiz yıl ABD'de evlere temizliğe gittiğini açıklayan ve annesi Hülya Darcan ile kız kardeşi Bergüzar Korel hakkında ilginç açıklamalarda bulunan Zeynep Korel, veraset belgesi almak için dava açmıştı. Avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan için "Beni yaşarken öldürdü" demiş ve annesi aleyhine kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.







KORUMA TALEBİ İSTEMİŞTİ

Kardeşi ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini iddia eden Korel, tehdit içerikli mesajları da delil olarak savcılığa sunmuş ve can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma talep etmişti. Korel yaşanan bu gelişmelerin ardından veraset belgesi alabilmek için mahkemeye başvurdu. Korel'in avukatı Esennur Ezgi, dava dilekçesinde, "Müvekkilimin babası Tanju Korel vefat etmiştir. Mirasçıların tespitini ve tarafımıza veraset belgesinin verilmesini arz ve talep ederim" dedi.

Mahkeme, Korel Ailesi'nin mirasını sekize böldü. Kanun gereği mirasın 2 payı anne Hülya Darcan'a, geriye kalan 3'er payı da kardeşler Zeynep Korel ile Bergüzar Korel arasında bölüştürüldü. 2005'te hayatını kaybeden Tanju Korel'in, Ulus'ta lüks bir dairesi, Gelibolu'da üç arsası, bir yazlığı ve bankada bir miktar nakit parası bulunuyor.







'İFTİRALARI MAHKEMEDE ÇÜRÜTECEĞİM' DEMİŞTİ

Zeynep Korel, geçtiğimiz yıl annesi Hülya Darcan ve kız kardeşi Bergüzar Korel'le ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kardeşim aramızda geçen mesajları değiştirip gazeteye verdi. Annem de aramızdaki krizi yönetemedi, beni yalnız bıraktı. Babam ölüm döşeğinde, 'Beni bunların eline bırakma' demişti. Gerçekten çok haklıymış, onu daha iyi anlıyorum. Artık onlarla tek diyaloğum mahkemede olur. Bana atılan iftiraları çürütecek tüm belgeler elimde. Hepsini mahkemeye sunacağım. Herkes görecek gerçekte nelerin yaşandığını. Onlar bu duruma düşmekten utanmadıysa ben hiç utanmam."

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