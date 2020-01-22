Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşı duyanları şaşırtıyor! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

Kuruluş Osman 7. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dev yapımı Kuruluş Osman 7. bölüm ile yine herkesi ekrana kilitleyecek. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Kuruluş Osman'ın 7. bölümünde, Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?