Sinem Kobal'dan 'bebek' iddialarına jet yanıt!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ı hayranları sosyal medyadan takip ediyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından iş konusunda çok seçici davranan güzel oyuncu Sinem Kobal gündemden hiç düşmüyor. Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün alışverişe çıktı. Eksiklerini tamamlayan oyuncu, 'bebek bekliyorlar' iddialarına açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 22.1.2020 19:44Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 19:45ABONE OL
Sinem Kobal önceki gün alışverişte görüntülendi. Güzel oyuncu daha önce 'kısmet' diyerek cevapladı 'bebek' iddialarını bu kez kesin bir dille açıkladı "Şu an çocuk düşünmüyoruz."