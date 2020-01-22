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'dan 'bebek' iddialarına jet yanıt!

Bir süredir ekranlardan uzak olan 'ı hayranları sosyal medyadan takip ediyor. Ünlü oyuncu ve sunucu ile evliliğinin ardından iş konusunda çok seçici davranan güzel oyuncu Sinem Kobal gündemden hiç düşmüyor. Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün alışverişe çıktı. Eksiklerini tamamlayan oyuncu, 'bebek bekliyorlar' iddialarına açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 19:45 ABONE OL
Sinem Kobal'dan 'bebek' iddialarına jet yanıt!

önceki gün alışverişte görüntülendi. Güzel oyuncu daha önce 'kısmet' diyerek cevapladı 'bebek' iddialarını bu kez kesin bir dille açıkladı "Şu an çocuk düşünmüyoruz."

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Sinem Kobal'dan 'bebek' iddialarına jet yanıt!
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