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ile boşanıyor! İşte Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın boşanma nedeni…

Haziran 2014'te nikah masasına oturan şarkıcı, oyuncu ile 'ın 6 yıllık evliliği çatırdadı. Boşanma kararı alan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan, önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'a nazar değdi... Çiftin evliliklerindeki kriz 1 yıl önce patlak verdi. İşte Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın boşanma nedeni…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 14:17 ABONE OL
Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor! İşte Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın boşanma nedeni…

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden ve 'a nazar değdi... Çiftin evliliklerindeki kriz 1 yıl önce patlak verdi. Haziran 2014'te nikah masasına oturan şarkıcı, oyuncu Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan'ın 6 yıllık evliliği çatırdadı. Boşanma kararı alan çift, önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.

FİKİR AYRILIĞI VE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."

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Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor! İşte Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın boşanma nedeni…
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