Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor! İşte Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan’ın boşanma nedeni…

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'a nazar değdi... Çiftin evliliklerindeki kriz 1 yıl önce patlak verdi. Haziran 2014'te nikah masasına oturan şarkıcı, oyuncu Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan'ın 6 yıllık evliliği çatırdadı. Boşanma kararı alan çift, önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.

FİKİR AYRILIĞI VE ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."