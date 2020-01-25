Türk lezzetlerini Monako’da tanıtacağız

Yakın dost olanbaşarılı iş kadınları Demet Sabancı Çetindoğan ve Hülya Biren, Monako'nun Monte Carlo şehrinde 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir hafta sonu etkinliği düzenliyor. Çetindoğan, Monte Carlo Bay'da düzenlenecek olan organizasyonu Şamdan Plus dergisine anlattı.2015'te Hülya Biren'le yine bir işbirliği yapmıştık. Yine Monako'da Pera Palace şeflerinin hazırladığı yemeklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıştık. Bu organizasyon hem Monako'da hem Türkiye'de büyük sükse yaratmıştı. Monako Başbakanı Michel Roger başta olmak üzere devlet düzeyinde pek çok önemli ismin yanı sıra, İstanbul cemiyet hayatından da birçok dostumuz bizlerleydi. Bu kez Sevgililer Günü'nde yine eşsiz bir geceye imza atmaya hazırlanıyoruz. Türk mutfağının enfes lezzetleri davetlilere sunulacak. Bu tip organizasyonlar ülkemizin kültürünü ve eğlence anlayışını tanıtmak anlamında önemli.Etkinlik için Pera Palace'nin Executive şefi Gökay Çakıroğlu ile Monte Carlo Bay'in Michelin yıldızlı şefi Marvel Ravin bir araya geldi. Büyük şeflerin buluşması gibi oldu aslında... Ülkemizin yemek kültürünü, dünya gastronomisi tarafından yeterince keşfedilmemiş lezzetlerini, yöresel ve yerel tarım ürünlerimizi kullanarak en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. 14 Şubat'ta Monako'daki menüyü de Gökay Çakıroğlu bu doğrultuda hazırlayacak. O gün davete katılacak seçkin misafirler bizim tarlamızda yetişen birçok yerli ürünle muhteşem Türk lezzetlerini deneyimleyecek. Türk gastronomisinin tanıtımı için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.Türkiye, Anadolu'nun birçok medeniyetine ve Hıristiyanlığın en önemli mekanlarına ev sahipliği yapmış bir ülke. Farklı kültürlerin bir arada yaşamasının öneminin arttığı bir dünyada birçok öğretiyi, kültür ve deneyiminde bulunduran bir ülke aynı zamanda... Dünya da bunun farkında aslında. İşte bunları artık gün ışığına çıkarmamız gerek.Şu an baktığınızda dünyanın Türkiye'ye olan bakış açısı daha olumlu, daha merak uyandırır nitelikte aslında. Ama daha çok uzun yolumuz var. Burası medeniyetlerin beşiği. Bu coğrafya; iyiliğin, zenginliğin, barışın dünyaya yayıldığı yer. Burası üç dinin merkezi. Dünya mutfağının kalbi, tarımın keşfedildiği yer. Bu coğrafya yazının ve paranın bulunduğu coğrafya. Türkiye üzerinde oturduğu kültürlerin mirası ile büyük bir güce sahip. Bu gücü en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

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