Densiz Berna

BUGÜN NELER OLDU

TümTürkiye'nin depremle sarsıldığı gece Berna Laçin, attığı bir tweet'le büyük tepki topladı. Laçin, sosyal medya hesabından 'Hop güncelleme 6.5. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde depremden dolayı muafiyet oluyor' diyerek devletin depremin şiddetiyle ilgili oynama yaptığını ima etti. Alişan, bu mesaja anında sert bir yanıt verdi: "Ülkem felaket yaşıyor, herkes yardım için seferber olmuş. Bir de bunun gibiler var. Deprem olmuş, insanlar ölmüş, onun tek derdi devleti eleştirmek; umurunda mı felaket."