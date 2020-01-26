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Densiz Berna

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Densiz Berna
'UMURUNDA MI FELAKET!'
Tüm Türkiye'nin depremle sarsıldığı gece Berna Laçin, attığı bir tweet'le büyük tepki topladı. Laçin, sosyal medya hesabından 'Hop güncelleme 6.5. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde depremden dolayı muafiyet oluyor' diyerek devletin depremin şiddetiyle ilgili oynama yaptığını ima etti. Alişan, bu mesaja anında sert bir yanıt verdi: "Ülkem felaket yaşıyor, herkes yardım için seferber olmuş. Bir de bunun gibiler var. Deprem olmuş, insanlar ölmüş, onun tek derdi devleti eleştirmek; umurunda mı felaket."
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Densiz Berna
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