Bulgar zulmüne tanıklık ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Bulgaristan'da yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatan 'Güller Ülkesi: Damascena' filminin Türkiye galası Kanyon'da gerçekleşti. Gösterime, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile Ayça İnci, Sevil Uyar, Hakan Aydın, Afrikalı Ali ve Balkan dernekleri başkanları katıldı. Film, Bulgar devletinin son 40 yılını ve siyasi gelişmeleri ele alıyor. Gül yağı üreticisi Teco'nun hayatına odaklanan yapım, mübadele döneminde Türklere yapılan zulmü de Bulgarların gözünden beyaz perdeye taşıyor. Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova'nın oynadığı 'Güller Ülkesi: Damascena', 31 Ocak'ta gösterime girecek.