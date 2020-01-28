Haberler > Günaydın Haberleri > Deren Talu ve Kerim Sabancı aşkı...

ve aşkı...

15 Kasım'dan beri birlikte olan ve 'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:23 ABONE OL
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşkı...

Arzu-Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim'in, Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir ayağı Amerika'da olan Kerim Sabancı, yılbaşını sevgilisi ile geçirmek için İstanbul'a gelmiş, 2020'nin ilk saatlerinde Etiler bir gece kulübünde eğlenmişlerdi.

GÖZLERDEN IRAK

Posta'nın haberine göre; Kerim Sabancı'yı 5 Ocak'ta Bebek'te iki genç kızla görenler, bu ilişkinin bittiğini iddia etmişti. Oysa flörtleri devam ediyor. Kerim Sabancı, Amerika'da çalıştığı için gözden ırak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusunun oğlu tahtına aday! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın oğlu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşkı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN