Deren Talu ve Kerim Sabancı aşkı...

Arzu-Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim'in, Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir ayağı Amerika'da olan Kerim Sabancı, yılbaşını sevgilisi ile geçirmek için İstanbul'a gelmiş, 2020'nin ilk saatlerinde Etiler bir gece kulübünde eğlenmişlerdi.

GÖZLERDEN IRAK

Posta'nın haberine göre; Kerim Sabancı'yı 5 Ocak'ta Bebek'te iki genç kızla görenler, bu ilişkinin bittiğini iddia etmişti. Oysa flörtleri devam ediyor. Kerim Sabancı, Amerika'da çalıştığı için gözden ırak.