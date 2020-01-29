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Ponzi’nin son mağduru ! Dolandırıcı Mine Özkan’a yarım milyon kaptırdı!

Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından biri de çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:17 ABONE OL
Ponzi’nin son mağduru Burcu Kıratlı! Dolandırıcı Mine Özkan’a yarım milyon kaptırdı!

İSMİ MİNE ÖZKAN
Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı oldu. Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu.

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Ponzi’nin son mağduru Burcu Kıratlı! Dolandırıcı Mine Özkan’a yarım milyon kaptırdı!
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