Ponzi’nin son mağduru Burcu Kıratlı! Dolandırıcı Mine Özkan’a yarım milyon kaptırdı!
Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından biri de Burcu Kıratlı çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu
Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:10Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:17ABONE OL
İSMİ MİNE ÖZKAN Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu.