Ponzi’nin son mağduru Burcu Kıratlı! Dolandırıcı Mine Özkan’a yarım milyon kaptırdı!

İSMİ MİNE ÖZKAN

Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu.