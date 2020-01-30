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'u görenler şaşırdı

Her zaman bakımlı ve şık görmeye alışkın olduğumuz 'un sokak tarzı görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:14 ABONE OL
Melisa Şenolsun'u görenler şaşırdı

Melisa Şenolsun önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Posta'nın haberine göre; Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun'un bu tarzı görenleri şaşırttı.

HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda güzelliğin portresi filminin galasına katılan oyuncu Melisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetilmişti.

"ONORE OLUYORUM"

2. Sayfa kameralarına konuşan Melisa Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

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Melisa Şenolsun'u görenler şaşırdı
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