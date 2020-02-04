Doğru iletişim ve algı yönetimi için tüyolar

BUGÜN NELER OLDU

Biri kişisel imaj, diğeri algı yönetimi konusunda uzman iki kardeş Ayça Kuru ve Aydın Serdar Kuru'nun yazdığı kitaplar okuyucuyla buluştu. Ayça Kuru imzalı 'Zerafet değil Zarafet'; etkili iletişimin kurallarını anlatıyor. Cinsiyet fark etmeksizin oturmayı kalkmayı, konuşmayı susmayı bilmenin, kısacası adap kurallarına hakim olmanın önemine değinen kitap, okuyucunun kendisini bu konularda geliştirmesi için tüyolar veriyor. Aydın Serdar Kuru imzalı 'Zihin Tetikçileri' ise doğru algı yönetimi konusunda bilgiler veriyor.