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Sefirin Kızı'nın Gediz'i haberi 'dan verdi

Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan , "" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamlarını hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:36 ABONE OL
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi

Gupse Özay imzalı Eltilerin Savaşı filmi Cuma günü vizyona girmişti. Büyük beğeni toplayan filmin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı. Cuma günü vizyona giren Gupse Özay imzalı "Eltilerin Savaşı" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı.

Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu Eltilerin Savaşı filminden gelen ilk 3 gün izlenme rakamından duyduğu mutluluğu Instagram hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu filmde "Fatih" karakterini canlandırıyor.

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Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi
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