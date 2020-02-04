Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu haberi Instagram'dan verdi

Gupse Özay imzalı Eltilerin Savaşı filmi Cuma günü vizyona girmişti. Büyük beğeni toplayan filmin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı. Cuma günü vizyona giren Gupse Özay imzalı "Eltilerin Savaşı" filminin ilk 3 günlük izlenme rakamları ortaya çıktı.
Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu Eltilerin Savaşı filminden gelen ilk 3 gün izlenme rakamından duyduğu mutluluğu Instagram hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu filmde "Fatih" karakterini canlandırıyor.