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’u kara kaplı defter yaktı

Mahkeme, alkollü araç kullanırken yakalanan ’a 500 TL adli para cezası verecekti. Ancak oyuncunun geçmişte de eşini darp ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, bunun üzerine oyuncunun eski cezasını da çekmesine karar verdi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı

2013'TE YARGILANDI
Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI
Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya veridği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

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Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı
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