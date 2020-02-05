Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı

2013'TE YARGILANDI

Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.



1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya veridği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

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