Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını sosyal medyadan duyuran Seda Akgül magazin gündemine oturdu. Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldığını açıklamasıyla ise hedefe koyduğu partneri Hakan Ural ifşası konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada en çok konuşulan videolardan olan Seda Akgül'ün videosu ortalığı salladı. Seda Akgül, Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını sosyal medya üzerinden zehir zemberek sözlerle açıkladı. Sosyal medyadan Seda Akgül'ü merak eden karşılarından eski halini gördüklerinde inanamadılar. Seda Akgün'ün değişimi ile çok şaşıran takipçileri ünlü sunucunun sırrını sormadan edemedi. Seda Akgül'ün bir dönem oldukça kilolu olduğunu ve zayıfladığını biliyor muydunuz? İşte Seda Akgül'ün eski hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayarak büyük bir değişime imza atan ünlü isimler...