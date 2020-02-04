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  • Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

partneri 'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

programından ayrıldığını sosyal medyadan duyuran magazin gündemine oturdu. Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldığını açıklamasıyla ise hedefe koyduğu partneri ifşası konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada en çok konuşulan videolardan olan Seda Akgül'ün videosu ortalığı salladı. Seda Akgül, Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını üzerinden zehir zemberek sözlerle açıkladı. Sosyal medyadan Seda Akgül'ü merak eden karşılarından eski halini gördüklerinde inanamadılar. Seda Akgün'ün değişimi ile çok şaşıran takipçileri ünlü sunucunun sırrını sormadan edemedi. Seda Akgül'ün bir dönem oldukça kilolu olduğunu ve zayıfladığını biliyor muydunuz? İşte ve sizin için derlediğimiz zayıflayarak büyük bir değişime imza atan ...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 16:46
Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

programından ayrıldığını sosyal medyadan duyuran magazin gündemine oturdu. Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldığını açıklamasıyla ise hedefe koyduğu partneri ifşası konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada en çok konuşulan videolardan olan Seda Akgül'ün videosu ortalığı salladı. Seda Akgül, Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını üzerinden zehir zemberek sözlerle açıkladı. Sosyal medyadan Seda Akgül'ü merak eden karşılarından eski halini gördüklerinde inanamadılar. Seda Akgün'ün değişimi ile çok şaşıran takipçileri ünlü sunucunun sırrını sormadan edemedi. Seda Akgül'ün bir dönem oldukça kilolu olduğunu ve zayıfladığını biliyor muydunuz? İşte ve sizin için derlediğimiz zayıflayarak büyük bir değişime imza atan ...

Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

Yeşim Ceren Bozoğlu

(110 kilodan 52 kiloya düştü)

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Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...
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Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...
Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...
Seda Akgül partneri Hakan Ural'ı ifşa etti! Seda Akgül'ün o halini görenler inanamadı...

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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