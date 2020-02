'Best Of Mazhar Alanson' konserlerinde en sevilen şarkılarını seslendirecek olan başarılı sanatçı, İstanbul'dan sonra 21 Şubat'ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu, 28 Şubat'ta Ankara Congresium, 29 Şubat'ta ise Bursa Merinos Kültür Merkezi'ndeki dinleyicileriyle buluşacak. Mazhar Alanson, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Best Of Mazhar Alanson' konseri ile İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan sonra ise 13 Mart'ta Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sahnede olacak.

