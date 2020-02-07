Dazlaklarla klip çekti

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü müzik adamı ve pop yıldızı Soner Sarıkabadayı, pop müziğe güncelleme getirdiği yeni nesil pop şarkısı 'Ölümüne' ile gündeme bomba gibi düştü. Soner Sarıkabadayı için çekilen klipte skinhead yaşam stilleriyle 3 erkek ve 1 kadın dazlak model ve Assel Baltayeva, Tilbe Uslu ve aranjörleri Osman Çetin ile Aerro da eşlik etti. 'Pop müzik, müziğin kralıdır' mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşan Soner Sarıkabadayı, dazlaklarla kamera karşınına geçmesiyle alakalı olarak da "Her bıyıklıyı amcan sanma" esprisini yaparak herkesi kahkahaya boğdu.