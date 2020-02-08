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‘Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
‘Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu’
Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la önceki gün Akmerkez'deydi. Yürümeye başlayan Burak'ı alışveriş merkezinin içerisinde gezdiren şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çift, önümüzdeki hafta birinci yaşgününü kutlayacakları oğulları için bir parti organize ettiklerini söyledi. Bir dönem Demet Akalın ile küs olan Alişan, önceki gün şarkıcının kızı Hira'nın doğum gününe katılmıştı. Alişan, "Hira doğduğu zaman yanında olmam gerekiyordu, olamadım. Sonuçta 3 günlük dünya. En önemli şey sağlık. Benim o dönem saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu" dedi.
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‘Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu’
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