Engin Altan Düzyatan: Plastik konusuna daldı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Afrika'daki susuzluğa dikkat çekmek için yaptığı ilk belgeseli 'Sen de Tanık Ol'dan sonra tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri olan plastik sorununa parmak basan yeni bir belgesel çekti. 2018 Eylül ayında çalışmalara başlayan Düzyatan, 'Sen de Fark Et' adlı ikinci belgeseli için bir yıl boyunca çeşitli ülkelerde çekimler yaptı. Ünlü oyuncu; Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum'a gitti. Bangkok'ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan rutine katıldı.Oyuncu yeni projesiyle ilgili şöyle konuştu: "Etrafımız bir kez kullanılmak üzere tasarlanan ve anında atılan plastiklerle çevrili. Bu plastikler okyanuslarımıza dağılıyor ve deniz yaşamını bitiriyor. Her gün kuşlar, balıklar ve deniz canlıları ölü olarak kıyılara vuruyor. Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim."