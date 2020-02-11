Kuruluş Osman 10. bölüm sürprizle geliyor! Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Yurdaer Okur dahil oldu...

Çarşamba akşamlarına damga vuran Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman'ın 10. bölümü sürprizle geliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren Kuruluş Osman 10. bölümünde efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oluyor dahil oluyor.