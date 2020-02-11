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10. bölüm sürprizle geliyor! Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu...

Çarşamba akşamlarına damga vuran Atv'nin dev yapımı 'ın 10. bölümü sürprizle geliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü 'in oynadığı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren efsanevi "" karakteriyle usta oyuncu "" da Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oluyor dahil oluyor. Daha öncede Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Karadayı dizisinde izlediğimiz sevilen oyuncu Yurdaer Okur şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kuruluş Osman'ın hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni bölümünde izleyeceğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:15 ABONE OL
Kuruluş Osman 10. bölüm sürprizle geliyor! Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Yurdaer Okur dahil oldu...

Çarşamba akşamlarına damga vuran Atv'nin dev yapımı 'ın 10. bölümü sürprizle geliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü 'in oynadığı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren efsanevi "" karakteriyle usta oyuncu "" da Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oluyor dahil oluyor.

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Kuruluş Osman 10. bölüm sürprizle geliyor! Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna Yurdaer Okur dahil oldu...
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