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rezil oldu! Ivana Sert 'da olanlar oldu...

Şimdilerde şarkı söyleyen eski model ve sunucu sosyal medyanın diline düştü. Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden olan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Ivana Sert öyle bir hata yaptı ki onu konuştu. programına konuk olan Ivana Sert kendini öven bir paylaşım yaptı. Ivana Sert'in bu paylaşımını tuhaf kılan şey ise kendi kendini öven sözleri sanki başkasının yazmış gibi olması. Ivana Sert'in bu paylaşımını görenler "Ivana sahte hesaba geçmeyi unutmuş" yorumları yaptı. İşte Ivana Sert'in gülünç duruma düştüğü o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:58 ABONE OL
Ivana Sert rezil oldu! Ivana Sert Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

Şimdilerde şarkı söyleyen eski model ve sunucu sosyal medyanın diline düştü. Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden olan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Ivana Sert öyle bir hata yaptı ki onu konuştu.

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Ivana Sert rezil oldu! Ivana Sert Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...
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