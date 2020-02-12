Kuruluş Osman’a üç yeni isim katıldı

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dorukta! Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, yaralı olarak Kayı Obası'ndadır. Osman, ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçer. Bu arada uyuyan dev uyanıyor, Moğollar Söğüt'e doğru yola çıkıyor. Osman, Moğol tehlikesine karşı nasıl bir yol izleyecek?

Kuruluş Osman 10. Bölüm (12 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey, o saldırının intikamını... | Video

Kuruluş Osman'ın kadrosuna 10'uncu bölüm itibarıyla Yurdaer Okur (Balgay), Burak Çelik (Kongar) ve Çağrı Şensoy (Cerkutay) dahil oldu.