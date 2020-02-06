Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

Kuruluş Osman 9. bölüm ile yine rüzgar gibi esti. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'ın hayat verdiği Osman Bey ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır... Nefeslerin tutulduğu Kuruluş Osman Çarşamba akşamlarına adını altın harflerle yazdırmayı başardı.