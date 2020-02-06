Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.