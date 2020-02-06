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  • Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte 'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

9. bölüm ile yine rüzgar gibi esti. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu 'ın hayat verdiği Osman Bey ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır... Nefeslerin tutulduğu Kuruluş Osman Çarşamba akşamlarına adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. 2019'un son günlerine damga vuran Burak Özçivit'in oğlu 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Sosyal medyada rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu. Peki Özçivit aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 08:51
Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

9. bölüm ile yine rüzgar gibi esti. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu 'ın hayat verdiği Osman Bey ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır... Nefeslerin tutulduğu Kuruluş Osman Çarşamba akşamlarına adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.

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Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

2019'un son günlerine damga vuran 'in oğlu 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu. Peki Özçivit aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

PINAR ALTUĞ

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...
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Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama bir de dedesini görün... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

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