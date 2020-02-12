Neslihan Atagül aylar sonra paylaştı!

Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Neslihan Atagül başarılı oyunculuğu ile gönülleri feth etti. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Sefirin Kızı'nın Nare'si ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Neslihan Atagül dizideki büyük aşkı Sancar Efe ile zor günler yaşarken gerçek hayatta ise oldukça mutlu bir evliliği var. Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan güzel oyuncu Kasım ayından beri sosyal medya hesabında paylaşım yapmıyordu uzun bir aradan sonra ise paylaşım yaptı.