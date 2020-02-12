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aylar sonra paylaştı!

Son dönemin sevilen dizisi ile ekranlara dönen başarılı oyunculuğu ile gönülleri feth etti. Başrollerinde ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Sefirin Kızı'nın 'si ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Neslihan Atagül dizideki büyük aşkı Sancar Efe ile zor günler yaşarken gerçek hayatta ise oldukça mutlu bir evliliği var. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan güzel oyuncu Kasım ayından beri sosyal medya hesabında paylaşım yapmıyordu uzun bir aradan sonra ise paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 19:07 ABONE OL
Neslihan Atagül aylar sonra paylaştı!

ile ekranlara dönen başarılı oyunculuğu ile gönülleri feth etti. Başrollerinde ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Sefirin Kızı'nın 'si ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Neslihan Atagül dizideki büyük aşkı Sancar Efe ile zor günler yaşarken gerçek hayatta ise oldukça mutlu bir evliliği var. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan güzel oyuncu Kasım ayından beri sosyal medya hesabında paylaşım yapmıyordu uzun bir aradan sonra ise paylaşım yaptı.

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Neslihan Atagül aylar sonra paylaştı!
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