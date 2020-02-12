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'' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle yıldızı parlayan bir kez daha imaj değiştirdi.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:17 ABONE OL
Sen Anlat Karadeniz in Nefesi İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi

Sen Anlat Karadeniz adlı dizide "Nefes" karakteri ile beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu bağımsız sinema filmi "Eflatun"un oyuncu kadrosunda yer alıyor. Güzel oyuncu oynadığı dizinin final yapmasının ardından bir kez daha imajını yeniledi. Bana biraz renk ver, kaşlarıma şekil ver" notuyla paylaştığı fotoğrafı ilk 1 saatte 65 binin üzerinde beğeni aldı.

PESKETARYEN DİYETİYLE 20 KİLO VERDİ

İrem Helvacıoğlu, formda görüntüsünü pesketaryenbeslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Sadece deniz ürünleri tüketen 30 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

'BAĞ KURDUĞUM HAYVANLARI YİYEMİYORUM'

Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.

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"Sen Anlat Karadeniz" in "Nefes"i İrem Helvacıoğlu imaj tazeledi
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