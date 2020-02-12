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ile yaşayan ’nin fotoğraflarını…

, ile yaşarken ile yakınlaştı. Defne Samyeli, kısa süre önce ayrıldığı Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerine dair açıklama yaptı. Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, kısa bir süre önce Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmedi.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 16:33 ABONE OL
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz Defne Samyeli’nin fotoğraflarını…

Kendisinden 18 yaş küçük olan ile yaşamaya başlayan komedyen , sosyal medya hesabından 'yle olan paylaşımlarını silmeye kıyamadı.

BİRBİRLERİNİ SİLMEYE KIYAMADILAR

Defne Samyeli ile bir buçuk yıl aşk yaşayan Cem Yılmaz, evlilik haberleri beklerken ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Kısa bir süre önce yeni bir ilişkiye başlayarak magazin gündemine bomba gibi oturan Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Defne Samyeli ile olan fotoğraf ve videolarını silmeye kıyamadı.

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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz Defne Samyeli’nin fotoğraflarını…
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