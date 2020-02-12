Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz Defne Samyeli’nin fotoğraflarını…

Kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Defne Samyeli'yle olan paylaşımlarını silmeye kıyamadı.

BİRBİRLERİNİ SİLMEYE KIYAMADILAR

Defne Samyeli ile bir buçuk yıl aşk yaşayan Cem Yılmaz, evlilik haberleri beklerken ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Kısa bir süre önce yeni bir ilişkiye başlayarak magazin gündemine bomba gibi oturan Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Defne Samyeli ile olan fotoğraf ve videolarını silmeye kıyamadı.