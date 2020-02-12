Web TV Haber Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video

Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video

Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video
12.02.2020 | 08:59

Son dakika haberi... Defne Samyeli, Atina'da ortaya çıkan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkı için flaş açıklamalarda bulundu! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı için açıklama yapan Defne Samyeli'nin söylediği sözler sosyal medyada olay oldu! Sosyal medyada; Defne Samyeli yaptığı açıklamalarda Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığı yönünde olduğu yorumları yapıldı.

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