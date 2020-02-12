Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video
Son dakika haberi... Defne Samyeli, Atina'da ortaya çıkan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkı için flaş açıklamalarda bulundu! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı için açıklama yapan Defne Samyeli'nin söylediği sözler sosyal medyada olay oldu! Sosyal medyada; Defne Samyeli yaptığı açıklamalarda Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığı yönünde olduğu yorumları yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 12.02.2020 | 09:22
01:08
02:56
02:56
04:12
01:41
04:00
İdlib’de son durum ne olacak? 11.02.2020 | 17:42
01:39
00:48
22:52
Afrin Şehitleri! Düğüne Gider Gibi Giden Kahramanların Öyküsü | Video 11.02.2020 | 17:04
05:15
Türkiye’nin İdlib’deki yeni adımları neler olacak? 11.02.2020 | 17:09
03:20
CHP'li Menemen Belediyesinde işçi kıyımı! 11.02.2020 | 16:14
28:08
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması | Video 11.02.2020 | 16:11
00:46
00:48
07:08
01:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video 11.02.2020 | 15:11
01:30
03:36
01:26
Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bedelini çok ağır ödeyecekler | Video 11.02.2020 | 14:51