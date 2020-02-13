Hekimoğlu’nun Mehmet Ali Çağlar’ı Kaan Yıldırım Hadise'nin evinde kalıyor...

Kaan Yıldırım (33), 2016'da nikah masasına oturduğu Ezgi Eyüboğlu'ndan geçen yıl haziranda boşanmıştı. Ayrılığın ardından başta Demet Özdemir olmak üzere, adı birçok ünlü güzelle aşk dedikodusuna karışmıştı. Şarkıcı Hadise (34) ise en son 2 yıl önce klibinde oynayan Fransız manken Aurelien Muller ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna "Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem" diye cevap vermişti.

AŞK 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Posta'nın haberine göre; Yalnızları oynayan Kaan Yıldırım ile Hadise'nin 1 ay önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Hatta Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin İstinye'deki evinde kaldığı öğrenildi.