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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali Çağlar’ı 'nin evinde kalıyor...

ile ’ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Hadise’nin “Hekimoğlu” dizisinde rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hadise ile Kaan Yıldırım’ın gizli saklı sürdürdükleri ilişkiyi ele veren ise sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar oldu. Hadise’nin Instagram sayfasına eklediği fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. İlişkinin 1 ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım’ın Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı öğrenildi. Kaan Yıldırım, 2016’da evlendiği Ezgi Eyüboğlu’ndan geçen yıl boşanmış, daha sonra adı Demet Özdemir’le anılmıştı. İşte Hadise ile Kaan Yıldırım’ın aşkının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:25 ABONE OL
Hekimoğlu’nun Mehmet Ali Çağlar’ı Kaan Yıldırım Hadise'nin evinde kalıyor...

(33), 2016'da nikah masasına oturduğu Ezgi Eyüboğlu'ndan geçen yıl haziranda boşanmıştı. Ayrılığın ardından başta Demet Özdemir olmak üzere, adı birçok ünlü güzelle aşk dedikodusuna karışmıştı. Şarkıcı (34) ise en son 2 yıl önce klibinde oynayan Fransız manken Aurelien Muller ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna "Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem" diye cevap vermişti.

AŞK 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Posta'nın haberine göre; Yalnızları oynayan Kaan Yıldırım ile Hadise'nin 1 ay önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Hatta Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin İstinye'deki evinde kaldığı öğrenildi.

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali Çağlar’ı Kaan Yıldırım Hadise'nin evinde kalıyor...
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