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Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu 'e umut oldu!

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu , bu sefer de 'e 'Umuda koştu.' Gamze Özçelik, çadır kentlerde kalanlar için yardım dağıttı. Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, yaptığı iyiliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 7'den 70'e herkesin hayranı olduğu Özçelik, bu kez de İdlib'de Suriye rejiminin ablukasından dolayı zor günler geçiren insanların yardımına koştu. Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’nin İdlib kentine gitti. Savaş bölgesi İdlib'deki çadırları ziyaret eden Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Ünlü oyuncu, yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gamze Özçelik'İn paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:59 ABONE OL
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik İdlib'e umut oldu!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran , Suriye'nin kentine gitti. Getirdiği yardımları yöre halkına dağıtan Özçelik, sosyal medya hesabından da fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Savaş bölgesindeki çadırları ziyaret eden ünlü oyuncu, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Gamze Özçelik, yardım ziyaretinden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Özçelik, fotoğrafların altına duygusal bir not düştü: Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın.

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Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik İdlib'e umut oldu!
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