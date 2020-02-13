Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik İdlib'e umut oldu!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, Suriye'nin İdlib kentine gitti. Getirdiği yardımları yöre halkına dağıtan Özçelik, sosyal medya hesabından da fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Savaş bölgesindeki çadırları ziyaret eden ünlü oyuncu, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Gamze Özçelik, yardım ziyaretinden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Özçelik, fotoğrafların altına duygusal bir not düştü: Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın.