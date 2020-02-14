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Çarşamba gününün galibi

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Çarşamba gününün galibi Kuruluş Osman
Burak Özçivit'in oynadığı, çarşambaları atv'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman', önceki gün yayınlanan 10'uncu bölümüyle reyting listesinin zirvesine oturdu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 12.68 izlenme oranı ve yüzde 26.60 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.72 izlenme oranı ve yüzde 22.16 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 13.46 izlenme oranı ve yüzde 27.27 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin 10'uncu bölümünde; Gündüz'ün yaralı olarak obaya götürüldüğünü öğrenen Alişar, Dündar'ın karşısına çıktı. Gündüz'ün başına gelenlerin başlangıç olduğunu söyleyen Alişar, Osman'ın el koyduğu altınları geri istedi ve kayıları tehdit etti.
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Çarşamba gününün galibi Kuruluş Osman
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