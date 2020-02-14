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’ın ilk Teaser’ı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

’ın yakında ATV’de yayınlanacak yeni dizisi ’ın ilk teaser’ı, büyük merak uyandırdı. ‘Kimse, sınanmadığı aşkın masumu değildir’ cümlesi, dizi başlamadan slogan oldu. Başrollerini , ve ’in paylaştığı Gel Dese Aşk’tan ilk görüntüler yayınlandı. ATV’nin yeni dizisi, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Duayen yönetmen Osman Sınav’ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkarak çekilen dizi, senaryosu ve kadrosuyla büyük merak uyandırdı. Dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Gel Dese Aşk, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 08:33 ABONE OL
Gel Dese Aşk’ın ilk Teaser’ı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

Atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Gel Dese Aşk' adlı dizi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk teaser'ıyla çok konuşuldu.

Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk yakında başlıyor! İşte Gel Dese Aşk ilk fragmanı | Video

Yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi; gerek senaryosu, gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı.

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi; görevleri ve istekleri arasında sıkışan insanların hikayesini ele alıyor.

EVLİ ÇİFTİN ÖYKÜSÜ

Dizi, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıllık evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu dizinin senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait.

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Gel Dese Aşk’ın ilk Teaser’ı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’
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