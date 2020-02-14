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  • Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

’nin Azad’ı aslında… Kimse beklemiyordu

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'nin 32. bölümü heyecanla bekleniyor. Hercai bu akşam da izleyenlerini ekrana kilityecek. Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Hercai'nin sevilen oyuncusu , karakteriyle hayranlarının büyük bir beğenisini alıyor. Tansu Taşanlar'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları başarılı oyuncunun paylaşımlarını ilgili ile takip ediyor. Hercai'nin Azad Şadoğlu'su Tansu Taşanlar'ın hayatını merak eden hayranları, ünlü oyuncunun yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte merak edenler için yakışıklı oyuncu Tansu Taşanlar ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 14.02.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 07:33
Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

atv'nin sevilen dizisi '' bu akşam 32. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hercai'nin bu akşam ki bölümünde bakın neler olacak? , bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle 'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür.

Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

Kızının ve 'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar.

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Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi boma gibi düşer. Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan , geçirecekleri ilk sevgililer gününde 'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.

Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

'nin 'su dizinin en çok sevilen isimlerinden biri. Ünlü oyuncunun hayranları Azad Şadoğlu karakterini büyük bir ilgili ile izliyorlar. Başarılı oyuncu Tansu Taşanlar'ın hayatını merak eden hayranları yakışıklı oyuncunun hayatını araştırırken Taşanlar'ın yaşını duyunca çok şaşırıyor. Tansu Taşanlar, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. İşte Hercai'nin Azad Şadoğlu'su Tansu Taşanlar ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

İLKER İNANOĞLU

Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

DEFNE SAMYELİ

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