Hercai’nin Azad’ı Tansu Taşanlar aslında… Kimse beklemiyordu

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 32. bölümü heyecanla bekleniyor. Hercai bu akşam da izleyenlerini ekrana kilityecek. Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Hercai'nin sevilen oyuncusu Tansu Taşanlar, Azad Şadoğlu karakteriyle hayranlarının büyük bir beğenisini alıyor. Tansu Taşanlar'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları başarılı oyuncunun paylaşımlarını ilgili ile takip ediyor. Hercai'nin Azad Şadoğlu'su Tansu Taşanlar'ın hayatını merak eden hayranları, ünlü oyuncunun yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte merak edenler için yakışıklı oyuncu Tansu Taşanlar ve diğer ünlü isimlerin yaşları…