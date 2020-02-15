Bir gecede üç kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Ulus'ta Sunset Restaurant'tan çıkarken görüntülendi. Çift, evlilik yıldönümlerinin üçüncü yılını, Abazi'nin yaşgününü ve Sevgililer Günü'nü kutladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abazi 'Oğlunuz Efehan size mi yoksa babasına mı daha çok benziyor?' sorusuna yanıt verdi: "Önceleri küçük bir Tolgahan doğurduğumu düşünüyordum, şimdi bana da benzemeye başladı." Sayışman ise "Yakından görenlere göre 'Küçük Tolgahan" dedi. İkili, ilişkilerinin ilk günkü gibi devam ettiğini belirtti.