‘7 yaşında Aşık Veysel’i 12 yaşında Chopin’i buldum’

BUGÜN NELER OLDU

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında Yavuz Bingöl'ü ağırladı. Koçyiğit, Bingöl'ün Türkiye'de bütün okullara bağlama göndermeye çalışmasını takdir ettiğini belirtirken, Bingöl ise yanlış bilinen dediği bir duruma programda açıklık getirdi: "Beni bütün okullara bağlama satmaya çalışıyor sanıyorlar. Oysa bu tamamen gönüllü ve bağış üzerine yürütmeye çalıştığım bir proje. Enstrümanın çocukların hayatında değişiklik yaratacağına eminim."Annesi sayesinde bağlamayla tanıştığını söyleyen Bingöl, "7 yaşında Aşık Veysel'i buldum. 12 yaşında konservatuarı kazanıp piyanoyla temas edince Chopin'i, Bach'ı buldum ve bütün hayatım değişti" dedi.