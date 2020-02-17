Haberler > Günaydın Haberleri > Alişan’dan 200 bin liralık doğum günü

’dan 200 bin liralık doğum günü

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Alişan’dan 200 bin liralık doğum günü
Alişan-Buse Varol çifti, oğulları Burak'ın 1'inci yaşgünü için Swiss Otel'de doğum günü partisi düzenledi. Partiye, çiftin akrabalarının ve yakın dostlarının yanı sıra aralarında Demet Akalın, Çağla Şıkel, Özlem Yıldız'ın da bulunduğu birçok ünlü sima katıldı. Sahneye çıkarak doğum günü pastasını kesen Alişan-Buse Varol çifti, Burak için yazdıkları şarkıyı da seslendirdi. Mickey Mouse konseptli oyun alanlarının ve eğlenceli birçok aktivitenin yer aldığı organizasyona, Alişan'ın 200 bin lira ödediği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alişan’dan 200 bin liralık doğum günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN