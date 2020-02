Alman rap’çinin klibinde oynadı

BUGÜN NELER OLDU

ROL aldığı 'I Am You' adlı filmi ABD'de gösterime giren ve filmin galası için New York'a giden oyuncu Cansu Tosun, yurt dışındaki çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda Türkiye'de vizyona girecek filmin heyecanını yaşadığını söyleyen Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısının klibinde de rol aldı. Yıllardır hayranı olduğu müzisyenin 'Juli' adlı şarkısının klip çekimleri için Frankfurt'a giden oyuncu, siyah beyaz olarak çekilen klipte yüksek bir binanın çatısında kamera karşısına geçti.