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takipçisinin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı! "Yoo istemem"

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu , sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafına "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" diyen takipçisine bakın ne cevap verdi. Geçtiğimiz sene 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden giydiği için eleştirilerin hedefi olan Pınar Altuğ, katıldığı film galasında "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" demişti.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 15:40 ABONE OL
Pınar Altuğ takipçisinin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı! Yoo istemem

Oyuncu , paylaştığı fotoğrafın altına "Göğüs bölgesindeki benlerini aldırmak ister misin?" diye soran takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi. Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ, göğüs bölgesindeki benleri hakkında yorum yapan takipçisine cevap vermeyi ihmal etmedi.

GÖĞÜS BENLERİYLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafına "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" diyen takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi.

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Pınar Altuğ takipçisinin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı! "Yoo istemem"
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