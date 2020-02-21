Pınar Altuğ takipçisinin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı! "Yoo istemem"

Oyuncu Pınar Altuğ, paylaştığı fotoğrafın altına "Göğüs bölgesindeki benlerini aldırmak ister misin?" diye soran takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi. Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ, göğüs bölgesindeki benleri hakkında yorum yapan takipçisine cevap vermeyi ihmal etmedi.

GÖĞÜS BENLERİYLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafına "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz?" diyen takipçisine "Yoo istemem" cevabını verdi.