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davalık oldu! Uğur Yücel ortağı 'dan şikayetçi oldu!

Ünlü oyuncu ve senarist ortağı ile davalık oldu. Uğur Yücel ortağı İbrahim Akıskalı'ya verdiği 1,5 milyon dolarlık evi teslim etmediği ve yine kendisine verdiği çekleri ödemediği gerekçesiyle davacı oldu. İbrahim Akıskalı hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan devam eden uzlaşmaya tabi suçlar arasına girince dosya uzlaştırma büroya gönderilerek tarafların uzlaşması istendi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:30 ABONE OL
Uğur Yücel davalık oldu! Uğur Yücel ortağı İbrahim Akıskalı'dan şikayetçi oldu!

Ünlü oyuncu ve senarist Can Sanat Etkinlikler isimli şirketin ortağıydı. Aynı zamanda şirketin bir diğer ortağı Avukat 'ydı. Şirkette 30 Kasım 2000 tarihinde ortak bir karar alındı ve Yücel'in ortağına duyduğu güvenle şirkete ait banka hesaplarında çek karneleri Akıskalı'ya verildi. Şirket geçtiğimiz yıllarda mali bir sıkıntı içerisine girdi. Şirketin bu sıkıntıdan kurtulması için avukat Akıskalı tarafından Yücel'e bir teklif yaparak bankadan kredi çekmek için Yücel'in İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks villasını üzerine geçirdi.

BANKA ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu yolla bankadan kredi çeken Akıskalı yine iddiaya göre söz konusu kredi taksitlerini Yücel'den ya da şirket hesabından ödedi. Bir müddet kredi borcu ödenmeyince Yücel iş arkadaşlarından borç alarak krediyi kapatıp devrettiği evi de geri almak istedi. Fakat avukat Akıskalı evin üzerinde başka borçlardan dolayı ipotek bulunduğunu bu nedenle iade edemeyeceğini söyledi. 2006 yılında özel bir banka yetkilisi Uğur Yücel'i arayarak, 'Hesapta yeterli bakiye olmamasına rağmen şirkete ait çekler ibraz edilmeye başlanmıştır. Bu çekleri nasıl ödeyeceksiniz?' şeklinde soru yöneltim şirketin mali durumunu tam olarak açıklamasını istedi.

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Uğur Yücel davalık oldu! Uğur Yücel ortağı İbrahim Akıskalı'dan şikayetçi oldu!
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