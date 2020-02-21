Yaktın beni ortak!

Uğur Yücel, sahibi olduğu Can Sanat Etkinlikler isimli şirketin diğer ortağı İbrahim Ahıskalı'dan şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu, kredi çekmesi için ortağının üzerine geçirdiği 1.5 milyon dolarlık evini geri alamadığını, onun hileli davranışları yüzünden hacizlere maruz kaldığını söyledi. Ayrıca, ortağının şirket adına kesilen çekleri ödemediğini iddia etti.



DAVA AÇILDI

Savcılık, Uğur Yücel'in başvurusunun ardından ortağı Ahıskalı ve şirkete ait çekleri ciroladığı Gazanfer Dirlik hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılmasına karar verdi. Yargılama devam ederken, yeni çıkan kanun nedeniyle dosya, Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Mahkeme, Uzlaştırma Bürosu'ndan gelecek karar sonrası devam edecek.

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