Bade İşçil'ın eski eşi Malkoç Süalp'e çocuk dövme davası! Mankoç Süalp'ten şikayetçi oldular!

Oyuncu Bade İşçil'in oğlu Azur'un babası eski eşi Malkoç Süalp çocuk dövdüğü gerekçesi ile yargılanacak. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olay ile gündeme gelen iş adamı Malkoç Süalp'in 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddia edilmişti.