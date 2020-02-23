Bade İşçil'ın eski eşi Malkoç Süalp'e çocuk dövme davası! Mankoç Süalp'ten şikayetçi oldular!

Oyuncu Bade İşçil'in oğlu Azur'un babası eski eşi Malkoç Süalp çocuk dövdüğü gerekçesi ile yargılanacak. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olay ile gündeme gelen iş adamı Malkoç Süalp'in 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddia edilmişti. Malkoç Süalp ve oyuncu Bade İşçil'den olan oğlu Azur, ikamet ettikleri sitenin spor salonuna gitmiş burada Malkoç Süaşo ile 15 yaşındaki S.H. arasında tartışma çıkmıştı. Gençlerin aralarında küfürlü konuştuğunu belirten Süalp yanındaki çocuğa kötü örnek olduklarını belirtip, onları uyarmak istedim açıklamasında bulunmuştu. Gencin ailesi, Malkoç Süalp'in çocuklarının boğazını sıktığını belirtip şikayetçi oldu. Süalp hakkında, tehdit ve basit yaralama suçları işlediği gerekçesiyle dava açıldı. İşte ayırıntılar...
Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:58Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 11:02ABONE OL
Oyuncu Bade İşçil'in oğlu Azur'un babası eski eşi Malkoç Süalp çocuk dövdüğü gerekçesi ile yargılanacak. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olay ile gündeme gelen iş adamı Malkoç Süalp'in 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddia edilmişti.