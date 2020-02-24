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Davayı açtı daireyi aldı

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Davayı açtı daireyi aldı

MERVE Nur Başbuğ, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Naz Elmas'la evlenen eski sevgilisi Erol Özmandıracı aleyhine uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık tedbir nafakası davası açmıştı. Başbuğ; Özmandıracı'dan olan kızıyla birlikte Maslak'ta oturduğu daireden tahliye edilmek istendiğini, bu dairenin satışa çıkarıldığını belirtip yeni bir dava daha açtı.

'KİRA ÖDEYEMEZ'
Avukatı Handan Bakbak dilekçesinde, şunları söyledi: "Bu anne ile çocuğu mağdur edecek bir durum. Çocuk, bu eve alışmış. Okulu çok yakın. Anne, çocuğuyla ilgilendiği için asgari ücret karşılığı part-time çalışmaktadır. Kira ödeyecek durumu yoktur. Onlara yeni bir ikametgah tesis edilinceye kadar oturdukları daireye ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz." Avukatın açtığı davayı kabul eden mahkeme; Özmandıracı'nın müteahhitlik firmasının yaptığı Maslak'taki dairenin, davacı Merve Nur Başbuğ ile müşterek çocuğun kullanımına tahsis etti.

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Davayı açtı daireyi aldı
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