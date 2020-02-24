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'den 'bakıcıya güvenmem' açıklaması geldi!

, hesabında hakkında çıkan 'bakıcıya güvenmem' haberlerine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 19:26 ABONE OL
Pelin Akil'den 'bakıcıya güvenmem' açıklaması geldi!

Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Pelin Akil'in 'bakıcıya güvenmem' demesiyle ilgili haberler çıkmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bu haberlere açıklık getirdi.



KAMERAYLA İZLİYOR!
Akil, bir verdiği bir röportajda kendisine sorulan "Bebeğinizi bakıcıya bırakıp dışarıya çıkar mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdiği için bu haberlerin çıktığını belirtip, mesleğinin çalışma saatlerinden dolayı bebeklerini yalnız bırakması gerekmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, bebeklerini yalnız bırakması gereken bir durumda ise ailesinden birinin yardımını istediğini söyledi. Akil, dışarıdayken bebeklerini kamerayla izlediğini belirtti.

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Pelin Akil'den 'bakıcıya güvenmem' açıklaması geldi!
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