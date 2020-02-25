Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinin evi akrabalarla doldu

Amine Gülşe'nin hamile olduğunu açıklaması sonrası Londra'ya akın başladı! 2014 Türkiye Güzeli Gülşe'yi hamilelik sürecinde rahat ettirmek için Mesut Özil, kız kardeşi Duygu ile kuzeni Deniz'i İngiltere'ye çağırdı. İki kuzen, Mesut antrenmandayken yengelerini yalnız bırakmıyor. Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe de bu mutlu haberin ardından kızının yanında olmak için soluğu Londra'da aldı. Özil çiftinin evi, akrabalarla doldu.





Amine Gülşe, artık her yere eşi Mesut Özil'in kardeşi ve kuzeni ile gidiyor.

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