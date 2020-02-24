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  • Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı

Güzel oyuncu 'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman dizisinde rol alan , paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü. Takipçileri Büyüküstün'ün fotoğrafını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, makyajsız halini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Takipçilerinden tam not alan Büyüküstün'ün, bu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı. Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevindiğini yazdı. Takipçileri Büyüküstün için "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı. Büyüküstün'ün bir takipçisi de " 'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını." diye mesaj yazdı. Büyüküstün, sosyal medyadan sürekli olarak makyajsız hallerini paylaşmaktan kaçınmıyor. Tuba Büyüküstün'ün bazı hayranları, makyajsız çok daha güzel olduğunu düşünüyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 15:59
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı

Güzel oyuncu , hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, makyajsız halini hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Büyüküstün'ün pozuna takipçileri beğeni yağdırdı. Güzel oyuncu Instagram'da makyajsız ve doğal fotoğrafını paylaştı. Büyüküstün'ün paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı
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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı

YASEMİN ÖZİLHAN

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bu halini gören inanamadı... Hayranları gözlerine inanamadı
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