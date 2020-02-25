Haberler > Günaydın Haberleri > Küçük Zeynep dedesi Cüneyt Arkın’ın izinde

Küçük Zeynep dedesi ’ın izinde

Yeşilçam’ın usta oyuncusu ’ın 12 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatur, Kovala adlı sinema filminde oynayacak. Zeynep, başrollerinde rap’çi Stabil, Ozan Akbaba ve ’ın yer aldığı filmde ilk kez kamera karşısına geçecek

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Küçük Zeynep dedesi Cüneyt Arkın’ın izinde

Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın oğullarından sonra torunu da aynı yoldan ilerliyor. 12 yaşındaki Zeynep Cüreklibatur, 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi 'Kovala'da ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşadı.



Kaan Cüreklibatur'un kızı olan Zeynep, başrollerinde ünlü rap'çi Stabil, Ozan Akbaba ve Hande Soral'ın yer aldığı filmde, Stabil'in kardeşi 'Doğa' karakterine hayat verecek. Onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanan Zeynep'in canlandırdığı 'Doğa'; abi Stabil'in en büyük hayranı ve destekçisi.

Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği film; hayallerinin peşinden koşan bir rap'çinin hikayesini anlatıyor.

43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Zeynep dedesi Cüneyt Arkın’ın izinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN