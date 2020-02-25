Küçük Zeynep dedesi Cüneyt Arkın’ın izinde

Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın oğullarından sonra torunu da aynı yoldan ilerliyor. 12 yaşındaki Zeynep Cüreklibatur, 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi 'Kovala'da ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşadı.







Kaan Cüreklibatur'un kızı olan Zeynep, başrollerinde ünlü rap'çi Stabil, Ozan Akbaba ve Hande Soral'ın yer aldığı filmde, Stabil'in kardeşi 'Doğa' karakterine hayat verecek. Onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanan Zeynep'in canlandırdığı 'Doğa'; abi Stabil'in en büyük hayranı ve destekçisi.



Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği film; hayallerinin peşinden koşan bir rap'çinin hikayesini anlatıyor.

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