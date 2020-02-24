43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerinden binlerce ve yorum aldı. Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü. Esmersoy'un bu fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu iltifatlar geldi. Adı Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy ilk kez açıklama yaptı. Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi. İşte Burcu Esmensoy ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları…