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  • 43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

43 yaşındaki ’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden , 'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerinden binlerce ve yorum aldı. Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü. Esmersoy'un bu fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu iltifatlar geldi. Adı Vakko'nun veliahtı ile aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy ilk kez açıklama yaptı. Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi. İşte Burcu Esmensoy ve diğer ünlü isimlerin bornozlu paylaşımları…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 12:15
43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

hesabında sık sık paylaşım yapan 'un hayranları, ünlü sunucuyu sıkı şekilde takip ediyor. Esmersoy'un yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerinden binlerce ve yorum aldı. Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü. Adı Vakko'nun veliahtı ile aşk dedikodularına karışan Burcu Esmersoy ilk kez açıklama yaptı. Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi. İşte merak edenler için Burcu Esmersoy ve diğer ünlü isimlerin dikkat çeken bornozlu payaşımları…

43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

MİNE TUGAY

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43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

ÖZGE ULUSOY

43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu
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43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

HÜLYA AVŞAR

43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu
43 yaşındaki Burcu Esmersoy’un bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu

GÖKSEL

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