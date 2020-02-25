Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı!

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karavanlarını yenilemiş 150 bin liralık aracın iç dizaynı için 300 bin lira harcamışlardı. Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül yaz tatillerinde 5 yıldızlı otellerde kalmaktan vazgeçmiş, 2016'da karavan alarak yollara düşmüştü. 150 bin TL'lik karavanlarının iç dizaynı için de 300 bin TL harcadılar. Bu sayede İsviçre'ye kadar giden çift istedikleri yerlerde kamp kuruyor.

"DOĞAYI ALTERNATİF OLMAKTAN ÇIKARMAK GEREK O ALTERNATİF KENT YAŞAMIDIR"

Kadir Doğulu da, kamp ve karavan maceralarına ait tecrübelerini kamp meraklılarıyla paylaştı. "Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır" diyen Kadir Doğulu, karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlıklarla başladığını belirtti.