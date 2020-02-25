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’nın Nare’si ’ün eşi kamp maceralarını anlattı!

Tatil için lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden ’nın Nare’si , çifti, karavanlarını yenilemişti. Yeni aldıkları motorlu karavanlarını ev konforuyla dizayn ettiren ünlü çift, 150 bin liralık aracın iç dekorasyonu için de servet harcadıkları geçtiğimiz günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan haberlerinden biri olmuştu. Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran Neslihan Atagül ile Kadir, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu. Ege'den 'e kadar 'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için yeni bir karavan almışlardı. Uzun süredir motokaravan isteyen Kadir Doğulu, hayalindeki aracı bir süre önce buldu. Motorlu karavanı için 150 bin TL ödeyen ünlü oyuncu, aracın iç dizaynı için de çok özel parçalar topladı. Doğulu, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu karavanın dekorasyonu için 50 bin dolar yani 300 bin TL harcamıştı. Camp&Caravan Fuarı’nda konuşan Kadir Doğulu “Neslihan da bu hayatı zamanla sevdi. Karavanımız bir ev konforunda. İstediğimiz kadar uzaklara gidebiliyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 12:31 ABONE OL
Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı!

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden 'nın Nare'si ile , karavanlarını yenilemiş 150 bin liralık aracın iç dizaynı için 300 bin lira harcamışlardı. Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül yaz tatillerinde 5 yıldızlı otellerde kalmaktan vazgeçmiş, 2016'da karavan alarak yollara düşmüştü. 150 bin TL'lik karavanlarının iç dizaynı için de 300 bin TL harcadılar. Bu sayede İsviçre'ye kadar giden çift istedikleri yerlerde kamp kuruyor.

"DOĞAYI ALTERNATİF OLMAKTAN ÇIKARMAK GEREK O ALTERNATİF KENT YAŞAMIDIR"

Kadir Doğulu da, kamp ve karavan maceralarına ait tecrübelerini kamp meraklılarıyla paylaştı. "Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır" diyen Kadir Doğulu, karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlıklarla başladığını belirtti.

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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı!
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