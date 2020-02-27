Çağatay Ulusoy’un oynadığı Hakan Muhafız’ın senaryosu çalıntı iddiası...

Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Hakan Muhafız dizisinin hukuken zorlu bir süreç bekliyor. İnternette bir dizi platformunda yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizi hakkında senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Senarist Adem Bıyık, internette bir dizi platformunda yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, dizininin yapım şirketi O3'e dava açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

ARABULUCU ARACILIĞIYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Hakim, dava konusunun davacı Adem Bıyık'ın hak sahibi olduğu 'Kerem İstanbul'un Oğlu' adlı senaryonun davalı O3 yapım şirketi tarafından 'Hakan Muhafız' adlı dizi yapımına uyarlanmak sureti ile izinsiz kullanılması ve umuma iletilmesine yönelik tecavüzün tespitine ilişkin olduğunu kaydetti. Sulh ve arabuluculuğa ilişkin soru sorulan taraf avukatları, sulh için görüşme sağlamayacaklarını ve dava konusunun arabulucu aracılığıyla çözülmesini istemediklerini belirtti.