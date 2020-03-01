Haberler > Günaydın Haberleri > Son Dakika Haberi: Pınar Altuğ İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için çağrıda bulundu!

Son Dakika Haberi: 'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için çağrıda bulundu!

Son Dakika...Oyuncu da Instagram hesabından sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu. Son dakika haberi... Esed rejiminin alçak saldırılarında 34 vatan evladı şehit olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri rejim mevzilerine cehennemi yaşattı. Misli ile karşılık verildikten sonra, karadan ve havcadan bombardıman bir an olsun durmadı. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile operasyonu sınırda yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İHA'lardan gelen koordinatlarla emirleri bizzat verdi. Esed rejimine nefes aldırmayan operasyonlarda yerli ve milli silahlar öne çıktı. Yerli üretim İHA'lar koordinatları belirledi, SİHA'lar koordinatları aldıktan sonra yine yerli üretim güdümlü füzelerle nokta atışları yapıldı. 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından şehit askerlerimiz için sosyal medyadan yeme, içme görüntüleri ve mesajları atmamaları konusunda takipçilerine ricada bulundu. İşte Pınar Altuğ’un o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 14:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Pınar Altuğ İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için çağrıda bulundu!

Oyuncu , kentinde düzenlenen hava saldırısında 34 askerimizin şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından takipçilerine ve sevenlerine çağrıda bulundu. Altuğ, "Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme içme, gezme, kutlama mesajları paylaşmayalım" dedi.
TÜM ÜLKE YASA BOĞULDU
Hain saldırı sonucunda 34 askerimizin şehit olmasının ardından tüm ülke yasa boğuldu. Sosyal medya hesaplarından bu acıya kayıtsız kalmayan ünlü isimlerden de art arda paylaşımlar geldi. Oyuncu Pınar Altuğ da Instagram hesabından acısını dile getirerek sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Pınar Altuğ İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için çağrıda bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN