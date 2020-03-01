Son Dakika Haberi: Pınar Altuğ İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için çağrıda bulundu!

Oyuncu Pınar Altuğ, İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 34 askerimizin şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından takipçilerine ve sevenlerine çağrıda bulundu. Altuğ, "Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme içme, gezme, kutlama mesajları paylaşmayalım" dedi.

TÜM ÜLKE YASA BOĞULDU

Hain saldırı sonucunda 34 askerimizin şehit olmasının ardından tüm ülke yasa boğuldu. Sosyal medya hesaplarından bu acıya kayıtsız kalmayan ünlü isimlerden de art arda paylaşımlar geldi. Oyuncu Pınar Altuğ da Instagram hesabından acısını dile getirerek sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu.